نحو كلاسيكو الأرض بدون ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كما يعلم الجميع تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إلى إصابة خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت «البلوغرانا» بفياريال يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من النسخة الحالية لبطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انتهت بفوز حامل لقب النسخة الماضية بهدفين لهدف.

ولم يجد إرنستو فالفيردي، مدرب «البلوغرانا»، خيارًا آخر سوى سحب ميسي بين شوطي المباراة بعد شعوره بآلام عضلية.

وأعلن النادي في بيان رسمي أمس أول عن تفاصيل الإصابة التي عانى منها قائد الفريق، وجاء في بيانه: «يعاني لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من استطالة في العضلة الضامة للساق اليسرى»، بحسب "آس".

وعلى الرغم من غياب الأنباء المتعلقة بمدة غياب ميسي عن المشاركة في مباريات الفريق المختلفة، إلا أن التقارير المتعلقة بهذا الأمر بدأت في الانتشار مؤخرًا.

وفي هذا السياق كشف برنامج «التشيرينجيتو» على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن النجم الأرجنتيني قد يغيب لمدة تقارب الشهر، وهو ما قد يمنعه من المشاركة في لقاء الكلاسيكو المقبل الذي سيقام في السادس والعشرين من الشهر المقبل على عشب ملعب «كامب نو».

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني كان قد غاب عن عدد من المباريات التي خاضها بالفريق بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها قبيل أيام قليلة من انطلاقة النسخة الحالية لـ «الليغا».

وفور أن عاد من الإصابة شارك لمدة قاربت نصف ساعة في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني، التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن منافسات أولى جولات دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأيام قليلة شارك لمدة شوط كامل في خسارة برشلونة بهدفين نظيفين أمام غرناطة، بينما شارك الثلاثاء كأساسي، ولكنه غادر ملعب المباراة في الاستراحة بين الشوطين بعد شعوره بآلام عضلية.