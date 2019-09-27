أخبار سارة لزيدان قبل "ديربي مدريد"

المصدر: وكالات

ذكر تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، الخميس، أن نجم ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، شارك في بعض الحصص التدريبية التي يشرف عليها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استعداداً للقاء الذي سيجمع "المرينغي" بأتلتيكو مدريد، السبت المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة مارسيلو في تدريبات ريال مدريد، يعد مؤشرا إيجابيا على تعافي اللاعب من الإصابة التي يعاني منها والممتدة من الرقبة حتى الظهر.

وإلى جانب مارسيلو، فقد انضم كل من لوكا مودريتش وإيسكو للتدريبات، عقب عودتهما أيضا من الإصابة.

ومنح مدرب "الملكي" 8 لاعبين أساسيين راحة في اللقاء الأخير للريال أمام أوساسونا، والذي انتهى بفوز الأول بهدفين نظيفين.