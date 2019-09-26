برشلونة يكسب فياريال ويخسر ميسي

المصدر: برشلونة- أ ف ب

عوّض برشلونة حامل اللقب خسارته أمام غرناطة، بفوز أول من أمس على ضيفه فياريال 2-1 في مباراة شهدت مشاركة قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي كأساسي للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يخرج مصاباً مجدداً، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تصدر غرناطة بشكل مؤقت.

وغاب ميسي الذي اختير الإثنين الماضي أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليغا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها قبل انطلاق الموسم. لكن قائد المنتخب الأرجنتيني شارك كبديل في المباراة الخامسة ضد غرناطة، من دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه بطل الموسمين الماضيين من الخسارة بثنائية نظيفة. وعلى ملعب كامب نو أول من أمس، بدأ ميسي المباراة أساسياً، قبل أن يخرج بين الشوطين، ما أثار قلق المشجعين من غياب جديد لقائد فريقهم.

وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي «عندما يحصل أمر ما لميسي يقف الجميع، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضاً في المدرجات»، مضيفاً «هذه (الإصابة) مشكلة طفيفة في المحالب وكإجراء وقائي قررنا عدم المخاطرة. نظرياً، ليس الأمر أكثر من ذلك، لكن سنرى لاحقاً».