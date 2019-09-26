كلاسيكو البارسا والريال الواحدة ظهراً

المصدر: مدريد-د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إقامة مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من المسابقة، في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر في ملعب «كامب نو» معقل برشلونة.

وسبق للفريقين أن ألتقيا في موسم 2017-2018 في نفس الموعد، حينما أقيمت مباراة الدور الأول في ملعب «سانتياغو برنابيو»، معقل ريال مدريد، ظهراً، حيث كان الهدف هو منح الفرصة لجماهير شرق آسيا لمشاهدة المباراة في موعد مناسب. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 10 نقاط.