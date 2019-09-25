مفاجأة مدوية .. الفيفا يحول تصويت مدرب منتخب عربي من صلاح إلى ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

فجر الكرواتي زدرافكو زيمنوفيتش مدرب منتخب السودان لكرة القدم، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة الأفضل، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف زيمنوفيتش أنه "اختار المصري محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن فيفا حول تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي"، نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظرا لعدم الالتزام بالوقت المحدد، وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب ما نشر "فيفا"، فإن المدرب الكرواتي اختار ليونيل ميسي أولا وفيرجيل فان ديك ثانيا والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه مع موقع قناة "العربية" أن تكون تلك القائمة من اختياراته.

وقال زيمنوفيتش: "اخترت محمد صلاح في المركز الأول، وساديو ماني في الثاني، وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي، وأخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك.