"اليويفا" يعلن عن ملاعب نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الثلاثاء أن مدينتي سان بطرسبرغ وميونيخ واستاد ويمبلي في لندن سيستضيفون نهائي دوري أبطال أوروبا بدءاً من 2021.

ومن المقرر أن تستضيف اسطنبول التركية نهائي موسم 2019-2020 في 30 مايو المقبل على استاد اتاتورك الاولمبي.

وسيكون نهائي 2021 الثاني الذي تستضيفه روسيا عقب استضافة موسكو للنهائي الذي فاز فيه مانشستر يونايتد على تشيلسي بركلات الترجيح على استاد لوجنيكي في 2008.

واستضافت ميونيخ انتصار تشيلسي على بايرن ميونيخ الألماني في نهائي 2012 بينما سيقام نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة في استاد ويمبلي.

وسيحتفل استاد ويمبلي في 2023 بمرور 100 عام منذ افتتاح الاستاد الأصلي في لندن.

وستستضيف مدينة اشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2021 بينما ستستضيف بلفاست كأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

وذكر اليويفا ان الدوري الأوروبي للمناطق، وهي بطولة جديدة، ستقام استنادا إلى المناطق الجغرافية وستشمل أول نسخة، التي ستقام في 2021، 32 فريقا.

ويهدف هذا الدوري لإتاحة الفرصة لمزيد من الدول والأندية للمشاركة في البطولات القارية.

وستشهد النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي ستبدأ في سبتمبر 2020، زيادة حجم الدرجات الأعلى.

وبدلاً من 12 فريقاً، تلعب ضمن أربع مجموعات تتألف كل مجموعة منها من ثلاثة فرق، سيكون هناك 16 فريقاً في الدرجات الأولى والثانية والثالثة تتألف كل درجة منها من أربعة فرق.

ويتم وضع كل فريق في الدرجة الخاصة به استنادا إلى التصنيف العام وهي خطوة يحتمل أن تنقذ بعض الفرق التي تواجه الهبوط من الدرجات التي تلعب فيها عقب موسم 2018-2019.