الشرطة تستدعي نيمار بسبب واقعة الاعتداء على مشجّع

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن النجم البرازيلي نيمار تأخر عن تدريبات فريقه باريس سان جيرمان، مساء أمس، بضعة دقائق بسبب استدعائه من قبل الشرطة للتحقيق معه حول واقعة اعتدائه على مشجع عقب خسارة نهائي كأس فرنسا لكرة القدم ضد فريق رين ابريل الماضي.



وأظهرت لقطات مصورة أن المهاجم البرازيلي وأثناء صعوده مع فريقه نحو المقصورة الرئيسية لتسلم ميداليات الوصيف قام بدفع يد أحد المشجعين عندما كان يحاول تصوير هذه اللحظات بهاتفه.

ورفض توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الكشف عن السببب الحقيقي لتأخر نيمار عن التدريبات، مؤكدا أنه كان ملتزما بتسوية أمر شخصي وأنه حصل على إذن منه ومن إدارة النادي.