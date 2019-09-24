ميسي يصوت لصالح رونالدو في "ذا بيست" والبرتغالي يتجاهله

المصدر: وكالات

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة في التصويت على هوية اللاعب الذي يستحق جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب العالم "ذا بيست" والتي فاز بها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الاثنين في حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وصوت المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس انريكي، لصالح كل من ميسي والبلجيكي ايدن هازارد، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، والهولندي فرينكي ديونج، لاعب وسط برشلونة، على الترتيب.

فيما صوت سيرخيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، لصالح زميله ايدن هازراد والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.

وبذلك يكون انريكي قد منح ميسي خمس نقاط وثلاث نقاط لهازارد ونقطة واحدة لدي يونج، في الوقت الذي راهن فيه راموس على هازارد مقدما إياه على زميله السابق كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي حاليا، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

ومنح ميسي خمس نقاط للسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، وثلاث نقاط لكريستيانو رونالدو، ونقطة واحدة لزميله في النادي الكتالوني، فرينكي دي يونج.

ومن جانبه، لم يمنح كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن حفل الفيفا اليوم، أي نقاط لميسي، ولكنه صوت لصالح كل من الهولندي ماتياس دي ليخت، زميله في يوفنتوس الإيطالي، والهولندي الأخر فرينكي ديونج، وأخيرا الفرنسي كليان مبابي.