ريال مدريد يفرض سطوته على التشكيلة المثالية لعام 2019

المصدر: وكالات

رغم عدم فوزه بأي لقب كبير في الموسم الماضي ، فرض لاعبو ريال مدريد الإسباني هيمنتهم الاثنين على التشكيلة المثالية لعام 2019 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو) .

وأعلنت التشكيلة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية حيث ضمت ثلاثة لاعبين من ريال مدريد بخلاف البلجيكي إيدن هازارد المنتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى الريال هذا الصيف ليكون الريال هو الفريق الأكثر ظهورا في التشكيلة المثالية.

وتنافس 55 لاعبا وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط.

وضمت التشكيلة :

في حراسة المرمى : البرازيلي أليسون بيكر(ليفربول الإنجليزي)

وفي الدفاع : الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) والإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد الإسباني) والهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس الهولندي/يوفنتوس الإيطالي).

ولخط الوسط : الهولندي فرنكي دي يونج (أياكس الهولندي/برشلونة الإسباني) والبلجيكي إيدن هازارد (تشيلسي الإنجليزي/ريال مدريد الإسباني) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني) .

وفي الهجوم : البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) .