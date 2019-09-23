«البارسا» يواصل السقوط في «الليغا»

المصدر: مدريد - أ ف ب

واصل فريق برشلونة السقوط في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتلقى أول من أمس خسارته الثانية في 5 مباريات، وجاءت أمام مضيفه غرناطة صفر-2، في مباراة خاض فيها الأرجنتيني ميسي شوطاً واحداً، وبدا برشلونة شبحاً للفريق الذي هيمن على «الليغا» في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، حقق ريال سوسييداد فوزاً ثميناً أمس، على مضيفه إسبانيول 3- 1، سجل الثلاثية ويليان جوزيه دا سيلفا في الدقيقتين 18 و34، والسويدي ألكسندر إيساك في الدقيقة 75، وجاء هدف إسبانيول «الشرفي» من نيران صديقة عن طريق خوسيبا زالدويا بالخطأ في مرمى فريقه «ق 72».

وحقق خيتافي فوزه الأول، وجاء على حساب ريال مايوركا بنتيجة 4 - 2، وتعادل فالنسيا مع ضيفه ليغانيس 1- 1.