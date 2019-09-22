وست هام يفاقم أزمات مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مستحقة من وست هام بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “لندن الأولمبي” ضمن إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه المباراة الرابعة التي يتعثر بها مانشستر يونايتد في الدوري منذ بداية الموسم الحالي، حيث سبق له الهزيمة من كريستال بالاس، وتعادل مع كل من وولفرهامبتون وساوثهامبتون.

ولم يخلق مانشستر يونايتد أي فرصة خطيرة على مرمى وست هام طوال الشوط الأول، والأمر نفسه ينطبق على أصحاب الأرض أيضاً، باستثناء الدقيقة 44 التي شهدت تسجيل وست هام الهدف الأول عن طريق أندريه يارمولنكو بعد جملة جماعية مميزة.

وتحسن أداء مانشستر يونايتد قليلاً في الشوط الثاني، وأصبح يجازف أكثر بالهجوم على أمل إدراك هدف التعادل، لكن كان ينقصه دائماً اللمسة قبل الأخيرة والأخيرة، لاسيما وأن وست هام كان يدافع بطريقة مميزة

وأطلق وست هام رصاصة الرحمة على الشياطين الحمر بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 حمل توقيع المدافع آرون كريسويل الذي سدد ركلة حرة مباشرة بكل براعة فشل الحارس ديفيد دي خيا في التصدي لها.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الثامنة، وتراجع إلى المركز السابع في سلم الترتيب، بينما رفع وست هام رصيده إلى النقطة 11 وصعد للمركز الرابع.