دعسة ناقصة جديدة لـ "أتلتيكو" في الليغا

المصدر: أ ف ب

خطا أتلتيكو مدريد دعسة ناقصة جديدة بعد تعادله سلبا مع ضيفه سلتا فيغو السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فاخفق في اعتلاء الصدارة مؤقتا.

وهذه ثالث مباراة متتالية يعجز فيها فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عن تحقيق الفوز في جميع المسابقات، علما بأنه استهل الدوري مع 3 انتصارات متتالية وضعته على رأس الترتيب.

على ملعب "متروبوليتانو" حرم روبن بلانكو حارس فيغو المضيف من هز شباكه، ليخسر النقاط للأسبوع الثاني تواليا بعد سقوطه أمام ريال سوسييداد.

ويملك أتلتيكو عشر نقاط بالتساوي مع إشبيلية المتصدر والذي يستقبل ريال مدريد الاحد في قمة المرحلة.

وخضعت تشكيلة "كولتشونيروس" لتغييرات جذرية هذا الصيف، فخسرت نجمها الفرنسي انطوان غريزمان لبرشلونة وجذبت الموهبة الصاعدة البرتغالي جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو.

ولم يكن اليافع فيليكس (19 عاما) موفقا في مباراة السبت برغم عدة فرص سنحت له.

وترك فيليكس مكانه في آخر ثلث ساعة للمهاجم ألفارو موراتا العائد من إصابة ولم يكن أيضا موفقا.

وقبل مواجهة جاره اللدود ريال في الدوري، يحل أتلتيكو الاربعاء على مايوركا، علما بانه قلب تأخره بهدفين هذا الاسبوع الى تعادل 2-2 مع يوفنتوس الايطالي في دوري أبطال أوروبا.