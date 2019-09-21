زيدان يضع شروطاً لمغادرة ريال مدريد

المصدر: وكالات

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني اليوم السبت ان الانتقادات العنيفة التي تعرض لها بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا لن تثنيه عن المواصلة مع ريال مدريد.

واوضح زيدان "أن الانتقادات المتواصلة التي يتعرض لها لم تفاجئه .

وتابع "نحن دائماً واجهنا صعوبات في هذا النادي وتغلبنا عليها حتى في أسوأ اللحظات ، لست مهتماً بما يقال في الخارج".

وأكد المدرب البالغ من العمر 47 عاماً أن هناك شرط وحيد لاستمراره مع ريال مدريد : "أشعر بالقوة والدعم الكامل من النادي، أشعر بأنني مدعوم من جانب الجميع في ريال مدريد ، إذا لم يكن الأمر كذلك فأفضل أن أغادر".

وحول المباراة الصعبة ضد إشبيلية المقررة في إقليم الأندلس أجاب:" المباراة ستُلعب في ميدان صعب جداً، إشبيلية يتصدر جدول الترتيب العام للدوري الإسباني وهو فريق يلعب بشكل جيد، إنها لعبة جيدة بالنسبة لنا ونحن مستعدون"

واضطر المدرب الفرنسي للدفاع عن قراره بمنح يوم إجازة للاعبيه بعد الهزيمة في حديقة الأمراء وقال : "سمعت أن النادي كان غاضباً من هذا ولكن فريقي لعب سبع مباريات في 21 يوماً، كما عدنا من العاصمة باريس في الرابعة صباحاً".