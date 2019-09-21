تشاؤم "مدريدي" قبل مواجهة أشبيلية غداً

المصدر: وكالات

لا يوجد أي شيء يبشر بالتفاؤل بخصوص ريال مدريد ومباراته ضد إشبيلية يوم غد الأحد في قمة الجولة الخامسة من الليجا، فعدا عن الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها الفريق، تؤكد المواجهات المباشرة في السنوات الأخيرة أن الريال يعاني كلما زار ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على الفريق الأندلسي لكي يستعيد الثقة بالنفس بعد الهزيمة المذلة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى رفع رصيده لـ11 نقطة والصعود للمركز الثاني، أو حتى التربع على الصدارة في حال تعثر اتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو، علماً أن إشبيلية يتصدر الآن برصيد 10 نقاط.

ولم يحقق ريال مدريد سوى انتصار وحيد من آخر 8 زيارات لملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية، والأمر الأسوأ انه تلقى 6 هزائم خلال هذه المدة وتعادل مرة وحيدة فقط.

وفي آخر 3 مباريات خاضها ريال مدريد على هذا الملعب انتهت جميعها بفوز إشبيلية، وسجل الفريق الأندلسي 6 أهداف خلالها، مقابل 3 أهداف فقط لرجال المدرب زين الدين زيدان.

وكان آخر انتصار حققه الريال على الفريق الأندلسي بمعقله في موسم 2014-2015 تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، وانتصر حينها بصعوبة أيضاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين.