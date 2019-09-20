هذا هو رد سيدة البرغر على تصريحات رونالدو

المصدر: البيان الألكتروني



خرجت باولا ليكا، التي كانت تقدم الطعام المتبقي في أحد مطاعم "ماكدونالدز" في لشبونة لكريستيانو رونالدو عندم كان طفلا، خرجت بأول تصريح لها، بعدما أبدى الأخير رغبته في مقابلتها.

وقالت ليكا، أو سيدة "البرغر" كما باتت تعرف في وسائل الإعلام، في تصريحات نقلتها صحيفة "the sun" البريطانية: "كان الأولاد يأتونا إلينا بعد التدريبات، وكنا نقدم لهم وجبات البرغر المتبقية.. أحدهم كان كريستيانو رونالدو، الذي ربما كان أكثرهم تواضعا. هذا الأمر كان يتكرر كل يوم بحسب روسيا اليوم.

وتابعت ليكا: "بابتسامة أتذكر تلك السنوات. لقد أخبرت ابني بهذه القصة ولكنه لم يصدقني. لم يستطع أن يتخيل أن والدته أطعمت كريستيانو البرغر. زوجي كان على علم بهذا الأمر، لأنه في بعض الأحيان عندما يصطحبني من العمل ليلا، كان يرى المشهد".

واختتمت ليكا: "إذا دعاني رونالدو لتناول العشاء، فسألبي الدعوة بكل تأكيد".

وكان رونالدو، تحدث خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، عن بعض الصعوبات التي واجهها خلال طفولته مع زملائه في أكاديمية نادي سبورتينغ لشبونة، حيث قال: "عندما كنت أبلغ من العمر 11- 12 عاما، لم يكن لدى عائلتي المال.. كنت أعيش مع لاعبين في عمري من أنحاء أخرى في البرتغال، وكنت أرى عائلتي مرة كل ثلاثة أشهر".

وأكمل البرتغالي: "أتذكر أننا عندما نجوع في وقت متأخر من الليل نتوجه إلى مطعم ماكدونالدز قريب من الملعب، نطرق بابه ونطلب الطعام المتبقي من الموظفين الذين لم يرفضوا طلبنا، كانت هناك سيدة تدعى إيدنا وفتاتان كن يجلبن لنا بعض البرغر".

وأعرب رونالدو عن امتنانه لتلك المساعدة، وأنه خطط لإيجاد تلك الموظفات لرد الجميل لهن.