ماهي أسباب سوء أداء الريال حالياً بحسب لاعبيه القدامى؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ركز غلاف النسخة الورقية من صحيفة (آس) الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة على الأداء السيىء الذي يقدمه لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن عانى المرينغي من هزيمة مخزية أمام باريس سان جيرمان أول أمس في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وعنونت الصحيفة: "ريال مدريد دون خط وسط.".

وجاءت العناوين الرئيسية كالتالي:

لاعبون سابقون لريال مدريد حللوا مشاكل الفريق الحالية في التالي:

ضعف قوة خط الوسط بعد رحيل سيبايوس ويورينتي وكوفاسيتش

"أكد لاعبو ريال مدريد السابقين أن خط وسط المرينغي الحالي تراجع مستواه لأسباب كثيرة، أبرزها: رحيل داني سيبايوس إلى آرسنال الإنجليزي وماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني وماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي الإنجليزي".

المستبعدان بيل وخامس أصبحا الآن لا غنى عنهما، هذا يُظهر سوء التخطيط

"أشارت تقارير صحيفة خلال الاسابيع القليلة الماضية إلى أن إدارة الملكي على استعداد للتخلي عن خدمات الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، ولكن يبدو أن موقفهما تغير تمامًا، إذ عاد الثنائي للمشاركة بشكلٍ أساسي، ويرى لاعبو ريال مدريد السابقون إلى أن هذا الأمر يوضح مدى التخبط الذي تعاني منه الإدارة على مستوى التخطيط".

بيع كيلور أضعف من قوة مركز حراسة المرمى

"تخلت إدارة نادي ريال مدريد مؤخرًا عن خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما أضعف كثيرًا من مركز حراسة المرمى بالمرينغي".