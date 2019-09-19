لهذه الأسباب فشل هازارد مع ريال مدريد

المصدر: وكالات

يعتقد الأسطورة الإنجليزية المعتزل ريو فيردناند لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، أن النجم البلجيكي إدين هازارد انتقل الى نادي ريال مدريد الإسباني في الوقت الخطأ، وذلك بعد ظهوره السيئ أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظهر النجم البلجيكي إدين هازارد صاحب ال٢٨ عاماً بمستوى باهت للغاية في خسارة فريقه ريال مدريد من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ضمن أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال في ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسي.

وتحدث ريو فرديناند في تصريحات نقلتها صحيفة “مترو” البريطانية قائلاً: “عندما تذهب إلى نادٍ جديد، خاصة بحجم ريال مدريد، يجب أن تكون قائداً للمجموعة، عليه أن يفعل شيئاً في المباريات والتدريبات من أجل كسب ثقة الجميع”.

وأضاف ريو فرديناند : “أنا خائف عليه حقاً لأنه ذهب إلى ريال مدريد في الوقت الخطأ”.

وأكمل: “ريال مدريد يتقدم في السن، إنهم ليسوا في طريقهم إلى الأمام، ولم يحصلوا على أنفسهم حتى الآن، وهذا سينعكس على إدين هازارد بشكل سيء في المدى الطويل”.