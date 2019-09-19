لابا كودجو على خطى أسامواه جيان

المصدر: العين-طلحة عبدالله

يبدو أن التشابه الكبير بين مهاجم العين الحالي التوغولي لابا كودجو، ومهاجمه السابق الغاني أسامواه جيان، ليس قاصرا فقط على مجرد شبه الملامح والشكل والمقدرات الكروية الفنية العالية، بل يشمل أيضا الأخلاق والقيم والمبادئ المتمثلة في الوفاء والالتزام.

ورغم وفاة والده التي حدثت أمس إلا أن كودجو، التزم بالمشاركة مع الفريق البنفسجي في مباراته غداً أمام اتحاد كلباء، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ما يؤكد وفاء اللاعب الكبير لشعار النادي والتجرد للدفاع عنه في كل الظروف، ضاربا مثالا رائعا في الانضباط العالي والاحترافية اللافتة.

وهو نفس السلوك الذي اتبعه المهاجم الغاني السابق أسامواه جيان، الذي فجع بوفاة والدته قبل يوم واحد فقط من مباراة العين والشباب (قبل الدمج) بدوري الخليج العربي عام 2012، غير أنه أصر على المشاركة في تلك المباراة، وسجل هدفا قبل أن يغادر مساء نفس اليوم إلى غانا لتلقى العزاء وتشييع والدته الفقيدة العزيزة.