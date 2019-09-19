بايرن يضرب بقوة وتوتنهام يفرط بالفوز وأتلتيكو يقتنص تعادلاً من يوفنتوس

المصدر: أ ف ب

ضرب بايرن ميونيخ الألماني بقوة بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة، وفرط توتنهام الإنجليزي في فوز في المتناول بتعادله مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2- 2، واقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2 /2 الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل الفرنسي كينغلسي كومان (ق34) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق80) والبديل توماس مولر (ق90+1) أهداف بايرن ميونيخ.

وفي الثانية، تقدم توتنهام بهدفين لمهاجميه الدوليبن هاري كاين (ق26 من ركلة جزاء) والبرازيلي لوكاس مورا (ق30)، ورد أصحاب الارض بهدفين للبرتغالي دانيال بودينسي (44) والفرنسي ماتيو فالبوينا (54 من ركلة جزاء).

وفي الثالثة، تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69، والمكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.

بايرن يفوز ويتصدر

واستهل بايرن ميونيخ مشواره في المسابقة القارية بثلاثية في مرمى ضيفه النجم الاحمر وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

ولم يخسر الفريق البافاري في مبارياته التسع الاخيرة في المسابقة القارية سوى مرة واحدة، كانت امام ليفربول الانجليزي 1-3 في مارس الماضي، مقابل خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات. كما سجل على الاقل هدفا في مبارياته الـ 29 الاخيرة في ملعبه "أليانز أرينا" في دور المجموعات لدوري الأبطال، وتحديداً منذ نوفمبر 2009.

بدأ بايرن المباراة ضاغطا وكاد يفتتح التسجيل بفضل البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار إلى صفوفه من برشلونة الإسباني، إلا أن تسديدته استقرت بين يدي الحارس الكندي ميلان بوريان (ق14)، ثم حاول مجددا بتسديدة بيمناه مرت بمحاذاة القائم (ق24).

ولم يطل انتظار بايرن طويلا وافتتح التسجيل بفضل تمريرة عرضية من المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش المعار من إنتر ميلان الإيطالي تابعها كومان برأسه داخل المرمى (ق34).

وحاول ليفاندوفسكي افتتاح رصيده القاري هذا الموسم لكن الحارس بوريان وقف بالمرصاد لتسديدته الارضية الزاحفة داخل المنطقة (ق45+1).

افتتح الفريق البافاري الشوط الثاني بتسديدة لكوتينيو علت المرمى (ق47)، وأنقذ الحارس بوريان مرماه بتصديه تسديدة قوية للفرنسي كورنتان توليسو (ق53)، وأخرى لبيريسيتش (ق55)، قبل أن تصد العارضة تسديدة أخرى للمهاجم الكرواتي (ق65).

وعزز ليفاندوفسكي تقدم بايرن بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (ق80)، قبل أن يختتم مولر المهرجان بعد 8 دقائق من دخوله مكان كوتينيو (ق90+1)، مسجلا هدفه الـ 41 في 103 مباريات بقميص بايرن في دوري الابطال.

توتنهام يفرط في الفوز

وفي أثينا، كان اصحاب الأرض الأفضل مع بداية الشوط الأول فهددوا مرمى الضيوف عبر تسديدة من المهاجم بودينسي تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (ق5).

ولاحت أخطر الفرص لأولمبياكوس بفضل مهاجمه الإسباني ميغيل أنخيل غيريرو الذي سدد كرة ارضية زاحفة اصطدمت بالقائم (ق18).

وفي خضم الهجمات اليونانية ارتكب المدافع التونسي ياسين مرياح خطأ على المهاجم كاين داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء وأكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "في آيه آر"، وسددها هداف كأس العالم 2018 بنفسه في شباك الحارس البرتغالي جوزيه سا (ق26).

وأضاف توتنهام الهدف الثاني بعدما اعترض الويلزي بنجامين ديفيس الكرة ومررها عرضية إلى مورا سددها صاروخية من على بُعد 20 مترا عجز الحارس عن صدها (ق30).

ورفض أولمبياكوس إنهاء الشوط الأول متأخرا بهدفين، فبعد تمريرة من فالبوينا إلى بودينسي، اخترق الأخير منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة استقرت في شباك الحارس لوريس (ق44).

وافتتح وصيف بطل أوروبا الشوط الثاني ضاغطا، فسجل هدفا عبر ديلي ألي ألغاه الحكم بداعي التسلل (ق49)، قبل أن يرد اصحاب الارض بركلة جزاء بعد خطأ من البلجيكي يان فيرتونغن على فالبوينا، نفذها الاخير بنفسه في مرمى مواطنه لوريس (ق54).

وكاد ألي يخطف الفوز للـ"سبيرز" بعد اختراقه للدفاع اليوناني، لكنه فضل التسديد بيمناه بدلا من التمرير إلى كاين المتربص امام المرمى، صدها الحارس سا (ق65)، وسدد البديل الارجنتيني إريك لاميلا كرة من الجهة اليسرى في زاوية مغلقة صدها الحارس (ق86).

وأعلن الحكم نهاية اللقاء على وقع خطأ فادح من الحارس لوريس الذي ارتقى لعرضية من كونستانتينوس تسيميكاس، لكنه فشل في التقاط الكرة لتقع امام المرمى الخالي بدون أن يتمكن اي لاعب يوناني من متابعتها (ق90+4).

أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلًا مثيراً من يوفنتوس

وفي تورينو، أقتنص أتلتيكو مدريد الإسباني نقطة تعادل صعبة من ضيفه يوفنتوس الإيطالي بتعادله معه 2 /2 ، حيث تقدم يوفنتوس في الدقيقة 47 عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو، قبل أن يضيف زميله الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني في الدقيقة 64، ثم سجل ستيفان سافيتش هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 69.

وبينما تتجه المباراة نحو النهاية، سجل المكسيكي هيكتور هيريرا هدف التعادل لأتلتيكو مدريد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 89.