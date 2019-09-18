إحالة النني إلى تحقيق تأديبي في تركيا

المصدر: وكالات

يواجه النجم المصري محمد النني، تحقيقاً تأديبياً في تركيا، بعد اعتدائه على لاعب الخصم في مباراته الأولى مع فريقه الجديد بيشكتاش، قبل أيام.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم الثلاثاء، إحالة النني إلى التحقيق بمجلس التأديب، عقب طرده في مباراة فريقه الأخيرة، بعد ركله للاعب الخصم، بموجب المادة 43 من لائحة المسابقة.

وكان النني قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 75 من مباراة بيشكتاش أمام غازي عنتاب، في ظهوره الأول مع الفريق بعد انتقاله إليه من أرسنال الإنجليزي.

وركل النني مهاجم غازي عنتاب، النيجيري أولارينواجو كايودي، بقوة على ساقه، في حالة غضب غير مبرر، تسببت بطرده من المباراة مباشرة.

وأوضح الاتحاد التركي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن محمد النني قام بسلوك "ممنوع" في المباراة، وهو ما يستلزم إحالته إلى مجلس التأديب.

ويتوقع أن يفرض المجلس التأديبي عقوبات إضافية، بخلاف عقوبة الإيقاف التقليدية التي تفرض على أي لاعب يطرد.