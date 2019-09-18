تشلسي يخسر في ملعبه وأياكس يتخطى ليل بسهولة

المصدر: أ ف ب

مني تشلسي الانجليزي حامل لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بخسارته الاوروبية الاولى منذ 2017-2018، بعد سقوطه أمام ضيفه فالنسيا الاسباني صفر-1، الثلاثاء في الجولة الاولى من المجموعة الثامنة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وسجل رودريغو مورينو هدف الفوز المتأخر من مسافة قريبة في شباك مواطنه كيبا اريسبالاغا (74)، قبل اهدار تشلسي ركلة جزاء في الرمق الاخير.

وخاض فالنسيا مباراته الاولى بعد اقالة مدربه مارسيلينو غارسيا الأربعاء اثر سقوطه امام برشلونة 2-5 وتعيين ألبرت سيلاديس بدلا منه، فحقق فوزه الاول في سبع مباريات على تشلسي.

وكان تشلسي الافضل في الشوط الاول، اذ سمحت له خطة 3-4-3 في اللعب بارتياح على الجناحين، لكن فرصه لم تكن خطيرة فيما اعتمد فالنسيا على المرتدات.

وخسر تشلسي مهاجمه الشاب مايسون ماونت باكرا بسبب الاصابة، فدفع المدرب فرانك لامبارد بالاسباني بيدرو رودريغيز بدلا منه (16).

وبعد تسجيل مورينو هدف السبق، فرط روس باركلي بفرصة المعادلة لفريق لامبارد باهداره ركلة جزاء في الدقائق الاخيرة اصطدمت في العارضة (88).

وبعد ايقاف الشرطة الهولندية أكثر من 300 مشجع لنادي ليل الفرنسي بسبب العنف والاخلال بالنظام العام، التهم اياكس امستردام ضيفه الفرنسي 3-صفر، بعد موسم رائع بلغ فيه نصف النهائي وخرج بشق النفس أمام توتنهام الانكليزي، بعد تجريد ريال مدريد الإسباني من اللقب واقصاء يوفنتوس الإيطالي.

على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، افتتح كوينسي بروميس، لاعب الوسط الهجومي القادم من اشبيلية الاسباني، التسجيل لأياكس برأسه بعد تمريرة من الارجنتيني نيكولاس تاليافيكو (18)، ليحسم أفضليته في الشوط الاول مقابل اعتماد ليل على المرتدات وعدم استسلامه خصوصا عبر الدولي الجديد جوناثان ايكوني.

وعزز لاعب الوسط المكسيكي الشاب إدسون ألفاريس النتيجة بعد عمل جماعي وتمريرة من البرازيلي دافيد نيريس (50)، ثم قضى تاليافيكو على آمال الضيوف بتسجيله الثالث بعد ركنية من المغربي حكيم زياش (62).