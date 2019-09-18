دورتموند غير المحظوظ يتعادل مع برشلونة في عودة ميسي

المصدر: وكالات

سدد بروسيا دورتموند في إطار المرمى وأهدر ركلة جزاء خلال التعادل بدون أهداف مع ضيفه برشلونة في افتتاح جولات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء في أول ظهور لليونيل ميسي هذا الموسم مع بطل إسبانيا.

وأصبح الواعد أنسو فاتي (16 عاما) أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخه بالبطولة الأوروبية حين بدأ اللقاء أساسيا دون ترك بصمة حقيقية قبل استبداله بميسي قبل مرور ساعة.

وحتى مع نزول النجم الأرجنتيني ظل الفريق الألماني الطرف الأخطر وأضاع القائد ماركو رويس ركلة جزاء تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

ومنع تير شتيجن محاولتين من ريوس بينما سدد يوليان براندت كرة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة 77.

ومع صعوبة ايجاد مساحات داخل أو حول منطقة الجزاء للفريقين في الشوط الأول لجأ الاثنان للتسديد من بعيد دون جدوى.

وغاب جيدون سانتشو عن الأنظار كما لم يواصل فاتي تألقه بعد أن أصبح حديث الجميع في إسبانيا مؤخرا.

وانتظر دورتموند 25 دقيقة حتى حصل على أول فرصة جيدة حين مرر تورجان هازارد إلى ريوس داخل منطقة الجزاء لكن تير شتيجن أجهض الخطر. وتوغل لويس سواريز داخل منطقة الجزاء لاغتنام فرصة نادرة لمداهمة رومان بيركي لكن الحارس تعامل بشكل جيد.

وحصل دورتموند على ركلة جزاء بعد عرقلة ضد سانتشو وسددها ريوس لكن تير شتيجن واصل التألق أمام قائد الفريق الألماني.

ومنح الظهور الأول لميسي، بعد إصابة في فترة الاعداد للموسم، مساحات أكبر لبرشلونة لكنها لم تكن كافية للتسجيل.

وفي وقت سابق بنفس المجموعة تعادل إنتر ميلان 1-1 على أرضه مع سلافيا براغ.