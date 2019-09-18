«كاس» تخفض عقوبة نيمار إلى مباراتين

المصدر: لوزان- أ ف ب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، أمس، خفض عقوبة إيقاف نيمار عن المشاركة مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

ووافقت المحكمة، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في يونيو الماضي، بإيقاف نيمار ثلاث مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت المحكمة في بيان، إلى أن القانون التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على الأقل في حال التوجه بـ «لهجة مسيئة» إلى أحد المسؤولين عن المباريات.