تخفيف إيقاف نيمار في دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروزني



المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم، أنها خففت عقوبة إيقاف البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جرمان، من 3 مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وكان نادي باريس سان جرمان واللاعب نيمار تقدما بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو بإيقاف نيمار 3 مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي، وفق ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وسبق لنيمار أن وصف نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة"، عقب خروج سان جرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي، اثر حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد لمس الكرة ليد مدافع سان جرمان، لينتصر "الشياطين" بنتيجة 3-1 في باريس ويتأهلوا.

وسيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل سان جرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي، في 22 أكتوبر.