مواعيد مباريات اليوم في "أبطال أوروبا وآسيا"

المصدر: البيان الإلكتروني

ستكون الجماهير على موعد مع وجبة دسمة من المباريات دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا وإليكم مواعيد هذه المباريات بالتوقيت المحلي للدولة.

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان مع سلافيا براج 6:55 مساء.

ليون مع زينيت سان بطرسبرغ 6:55 مساء.

نابولي مع ليفربول 11:00 مساء.

بوروسيا دورتموند مع برشلونة 11:00 مساء.

تشيلسي مع فالنسيا 11:00 مساء.

بنفيكا مع لايبزيغ 11:00 مساء.

أياكس أمستردام مع ليل11:00 مساء.

سالزبورغ مع جينك 11:00 مساء.

دوري أبطال آسيا

أوراوا ريد دياموندز الياباني مع شنغهاي الصيني 02:30 ظهرا.

الهلال السعودي مع اتحاد جدة 9:00 مساء.