شاهد .. لماذا انفجر رونالدو باكياً بسبب والده؟

المصدر: وكالات

انتشر مقطع فيديو عبر نطاق واسع، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحكي عن والده، حيث أجهش بالبكاء، خلال مقابلته التلفزيونية مع الصحفي الإنجليزي الشهير، بيرس مورغان، لبرنامجه “صباح الخير يا بريطانيا”، التي صورها مساء أمس الأحد، والتي تبثه “شبكة ITV”.

وقال “الدون”، إنه سعيد لما حققه من إنجازات، إلا أنه يتأسف لعدم وجود والده معه “خوسيه دينيس أفييرو”، ليعيشا سويا نجوميته، كما هو الحال بالنسبة لعائلته ووالدته وأولاده.

ودخل رونالدو في حالة من البكاء الشديد، بعد عرض فيديو قصير، يتضمن مجموعة من الصور لوالده، المتوفي منذ أكثر من 10 سنوات قائلا “أسف، لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لقد كان مذهلا”.

وأردف كريستيانو وهو يمسح دموعه كلامه بالقول “كنت أعتقد أن هذه المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أر هذه الصور من قبل، ويجب أن تكون لدي نسخة منها من أجل أن أريها لأولادي وعائلتي، لم أتحدث مع والدي كثيرا، ولم أكن ألتقيه كثيرا، كان مدمنا للخمر، وتوفي وعمري 20 سنة”.

للإشارة، توفي والد “الدون” سنة 2005، حيث كان مدمنا للكحوليات، وتوفي بسبب فشل في وظائف الكبد، عن عمر ناهز 52 سنة.