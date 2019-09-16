السيد هوساي يحذر ليفربول قبل موقعة نابولي

المصدر: وكالات



حذر الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي، السيد هوساي، ليفربول الإنجليزي حامل اللقب من توقع "اللعب بهدوء".

وقال إن مهمة "الريدز" ستكون صعبة، خلال مباراة الثلاثاء، في إطار دوري أبطال أوروبا.

وأدلى الدولي الألباني بتصريحات عشية لقاء الفريقين في مستهل مشوارهما في دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

وأضاف هوساي: "أعتقد أن الأمر مشابه للعام الماضي عندما توقع الجميع أن يفوز ليفربول. ما حصل مؤسف، لأني حقا أعتقد أننا أظهرنا استحقاقنا التأهل عن هذه المجموعة".

وتابع هوساي "لعبنا ضد ليفربول وأظهرنا أننا كنا أقوى منهم. من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة، جميع المباريات تكون صعبة. يتوجب عليك ببساطة أن تعطي 100 بالمئة. عندما تقدم كل ما لديك، تعرف بأنها ستكون مباراة جيدة بالنسبة لك ومباراة صعبة على خصمك".

وقال هوساي: "عليك فقط أن تكون هادئا، وكما الحال في كل المباريات، أن نلعب بأسلوبنا. بعدها سنرى (ما سيحصل)، وأعتقد أن نقطة القوة الرئيسية لنابولي هي طريقة لعبه، الأسلوب الذي نلعب به في كل مباراة، ويجب أن نتمتع بالثبات والتفكير بأننا نابولي وبإمكاننا التنافس مع جميع الفرق الأخرى في العالم.