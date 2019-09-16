خبر سار لعشاق برشلونة قبل مواجهة دورتموند

المصدر: وكالات

انضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الاصابة.

ولم يلعب ميسي منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن المجموعة المسافرة إلى ألمانيا اليوم الاثنين.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والاثنين بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم.

كما انضم المهاجم أنسو فاتي (16 عاما) للتشكيلة وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في ثلاث مباريات.