غوردان يمنح إشبيلية فوزا وصدارة لـ "الليغا"

المصدر: أ ف ب

قاد خوان غوردان فريقه إشبيلية للفوز على مضيفه ألافيس 1-صفر الأحد وتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في اليوم الأخير من منافسات المرحلة الرابعة، مستفيدا من خسارة المتصدر السابق أتلتيكو مدريد السبت.

ورفع إشبيلية بقيادة مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي رصيده إلى 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، متقدما بفارق نقطة على أتلتيكو مدريد، الذي تلقى أول أمس خسارته الأولى هذا الموسم على يد ريال سوسييداد بهدفين نظيفين، ونقطتين عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد ألافيس عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى غوردان المنتقل إلى صفوفه مطلع الموسم الحالي قادما من إيبار، بتسجيله هدفا من ركلة حرة (ق37).

وأتيحت فرصة لاشبيلية الفائز بلقب الدوري العام 1946 لتعزيز النتيجة ولكن تسديدة الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس أصابت القائم الايمن (ق82).

ويلعب إشبيلية أمام قره باخ الأذربيجاني الخميس في افتتاح حملته القارية في مسابقة الدوري الاوروبي "أوروبا ليغ"، قبل أن يستضيف على ملعبه ريال مدريد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري المحلي.

وعاد غرناطة من ملعب سلتا فيغو بفوزه الثاني ونقطته السابعة التي جعلته مباشرة خلف برشلونة حامل اللقب وخامس الترتيب (فاز السبت على فالنسيا 5-2)، وذلك بتغلبه عليه بهدفين لجرمان سانشيز (ق51) والفنزويلي يانغل هيريرا (ق54)، مستفيدا من اضطرار صاحب الأرض الى إكمال اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد خورخي ساينز (ق11) وفران بلتران (ق29).

وكان اللون الأحمر من حصة ريال بيتيس في مباراته مع ضيفه خيتافي، إذ أكمل اللقاء بتسعة لاعبين أيضا بعد طرد البرتغالي وليام كارافاليو (ق25) ولورنزو مورون (ق4+90)، لكنه تجنب الهزيمة بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء لخواكين (73)، بعد أن تقدم الضيوف منذ الدقيقة 15 من ركلة جزاء أيضا نفذها خايمي ماتا.

وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل إيفان راميس (ق58)، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة في غضون ثلاث دقائق، بهدف التعادل عبر الأرجنتيني فاكوندو فيريرا (ق76)، وهدف ثانٍ لإستيبان غرانيرو (ق79) خطفوا من خلالهما النقاط الثلاث.

ورفع إسبانيول، الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، وتجمد رصيد إيبار عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر قبل الأخير من تعادل وثلاث هزائم.

وتعادل بلد الوليد وأوساسونا بهدف لبابلو هيرفياس (ق65)، مقابل هدف لروبرتو إيبانييز (ق81).