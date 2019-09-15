فيورنتينا يعرقل يوفنتوس في الدوري الإيطالي

المصدر: فلورنسا - أ ف ب

فقد يوفنتوس بطل الأعوام الثمانية الماضية أول نقطتين له هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا ضمن منافسات المرحلة الثالثة أمس.

ورفع حامل اللقب الذي تعادل المرة الأولى بعد فوزين في المرحلتين الأوليين، رصيده إلى سبع نقاط، ليتصدر بشكل مؤقت.

ولم ينجح يوفنتوس في استغلال عودة مدربه ماوريتسيو ساري إلى دكة البدلاء بعد تعافيه من التهاب رئوي، أو معنويات البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس أوروبا (25 هدفاً) بعد تسجيله سوبر هاتريك (أربعة أهداف) ضد ليتوانيا منتصف الأسبوع.

ولم يقدم «بيانكونيري» أداء مقنعاً طيلة اللقاء وسط تألق أصحاب الأرض الذين حققوا نقطتهم الأولى هذا الموسم، لكنهم فشلوا في تحويل فرصهم إلى أهداف، وخرجوا من دون النقاط الثلاث لمباراة في الدوري المحلي المرة السابعة عشرة على التوالي.

وشارك الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري القادم هذا الصيف من بايرن ميونخ الألماني المرة الأولى أساسياً مع فيورنتينا، بينما أجرى ساري تبديلاً واحداً على التشكيلة التي حققت فوزاً مثيراً على نابولي في المرحلة الثانية بنتيجة 4-3، مشركاً البرازيلي دانيلو مكان ماتياس دي شيليو.