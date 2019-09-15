صحوة بنزيمة تصحح مسار «الملكي»

المصدر: مدريد - أ ف ب

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، فريقه ريال مدريد إلى انتصاره الأول هذا الموسم على ملعب «سانتياغو برنابيو»، عندما سجل ثنائية في الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 أمس، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت الظهور الرسمي الأول للبلجيكي إدين هازارد مع النادي الملكي.

وسجل بنزيمة ثنائيته في الدقيقتين 25 و31، قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو بالهدف الثالث (40)، فيما سجل بورخا مايورال (49) وغونثالو ميليرو (75) هدفي ليفانتي.

ورفع بنزيمة غلته من الأهداف إلى أربعة هذا الموسم، فتصدر لائحة الهدافين، علماً بأنه أحرز تسعة أهداف من الـ 12 الأخيرة لريال مدريد في برنابيو.

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات، بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني، بعد أول على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى، وارتقى إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف جاره أتلتيكو المتصدر، والذي يحل ضيفاً على ريال سوسييداد لاحقاً. وهو الفوز الأول لريال على ليفانتي في سانتياغو برنابيو منذ موسمين، حيث تعادل 1-1 موسم 2017-2018، وخسر 1-2 الموسم الماضي.

وبدا ريال مدريد في طريقه إلى تحقيق فوز سهل، عندما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، بعد أداء جيد من لاعبيه، لكن ليفانتي ظهر بوجه مغاير في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان قريباً من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مستغلاً الأخطاء الدفاعية للاعبي النادي الملكي، والتغييرات التي أجراها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أخرج القائد سيرجيو راموس وكاسيميرو، للدفع بالبرازيلي إيدر ميليتاو وهازارد (60)، ترقباً للقمة المرتقبة الأربعاء المقبل ضد باريس سان جرمان الفرنسي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

ظهور أول

وكاد هازارد، الذي شارك رسمياً للمرة الأولى منذ انتقاله من تشلسي الإنجليزي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها في فترة التحضير للموسم الجديد، يترك بصمته من تسديدتين قويتين من داخل المنطقة، تصدى لهما الحارس فرنانديز.

وانتظر ريال مدريد الدقيقة 25 لافتتاح التسجيل عبر بنزيمة، برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من داني كارفاخال (25). وعزز بنزيمة بالهدف الثاني، عندما تلقى كرة من الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز داخل المنطقة، فهيأها لنفسه قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس (31). وأضاف ريال الثالث من هجمة منسقة، أنهاها كاسيميرو غير المراقب بيسراه داخل المرمى، بعد تمريرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور (40).

ونجح ليفانتي في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني، عبر المهاجم بورخا مايورال، المعار للموسم الثاني توالياً من ريال مدريد، إثر تلقيه كرة من كارلوس لوكلير، سددها بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (49).

هاتريك مفقود

وحرم القائم الأيسر لليفانتي، بنزيمة من «هاتريك»، برده تسديدة قوية من خارج المنطقة (58). وكاد هازارد يفتتح رصيده التهديفي بتسديدتين بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة 66.

وقلص ليفانتي الفارق في الدقيقة عبر غونثالو ميليرو، بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من خوسيه كومبانيا (75). وأنقذ كورتوا مرماه من هدف التعادل، بإبعاده رأسية للمدافع روبن فيزو من باب المرمى (90 1).