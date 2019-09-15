«السماوي» يأفل وليفربول يهرب بصدارة البريمرليغ

المصدر: ليفربول- أ ف ب

وجّه نورويتش سيتي لطمة قوية إلى ضيفه مانشستر سيتي، وألحق به الهزيمة الأولى في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب عليه 3 - 2 أمس في المرحلة الخامسة من المسابقة، والتي صبت في صالح منافسه ليفربول الذي نجح في الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستعاد نورويتش اتزانه في المسابقة، وحقق الفوز الثمين اليوم بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة، وهو الفوز الثاني له مقابل ثلاث هزائم في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، ويهرب بعيداً عن مؤخرة جدول المسابقة إلى المركز الثاني عشر.

وفي المقابل، تجمّد رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب، عند عشر نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف منافسه العنيد ليفربول، أكبر المستفيدين من فوز نورويتش .

وأنهى نورويتش سيتي الشوط الأول لمصلحته بهدفين سجلهما الإسكتلندي كيني ماكلين وتود كانتويل في الدقيقتين 18 و28 مقابل هدف سجله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل الفنلندي الخطير تيمو بوكي هدف الاطمئنان لنورويتش سيتي في الدقيقة 50 فيما سجل رودريجو الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

فوز ليفربول

وقاد المهاجم السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول أمس، للحفاظ على انطلاقته المثالية بهدفين قلبا تأخره أمام ضيفه نيوكاسل، أضاف إليهما المصري محمد صلاح ثالثاً أنهى المباراة بنتيجة 3-1، في المرحلة ذاتها. وحقق ليفربول فوزه الخامس في خمس مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة.

ورفع كل من ماني وصلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى أربعة أهداف. وأعدّ هذا الفوز ليفربول بأفضل طريقة لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفاً الثلاثاء على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.

أصغر لاعب

وفي مباراة أخرى، أكدت رابطة الدوري أن اللاعب الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هدفين على الأقل لثلاث مباريات متتالية، علماً بأنه اللاعب الثالث فقط الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة، وهو في الحادية والعشرين أو دون ذلك.

وسجل أبراهام ثلاثة أهداف (هاتريك) لفريقه تشيلسي في مرمى مضيفه وولفرهامبتون، أمس، ليفوز تشيلسي 5 /‏‏ 2 في إطار المرحلة ذاتها، وكان أبراهام سجل هدفين في كل من مباراتي الفريق السابقتين أمام فريقي شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا في تاريخ البطولة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد في 2006 وديلي آلي في 2017 مع فريق توتنهام.

كما أصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك لتشيلسي منذ أن نجح الأسطورة فرانك لامبارد في هذا عام 2011 خلال المباراة أمام بولتون.