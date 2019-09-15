نيمار ينقذ سان جرمان من فخ ستراسبورغ

المصدر: باريس - أ ف ب

سجل النجم البرازيلي نيمار، العائد إلى صفوف فريقه باريس سان جرمان للمرة الأولى بعد غياب نحو أربعة أشهر، مقصّية رائعة في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فوزاً قاتلاً على ستراسبورغ 1-صفر في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، في مباراة قوبل خلالها بصافرات الاستهجان من المشجعين الباريسيين.

وأتت مقصّية نيمار بالقدم اليسرى في الثواني الأخيرة، لتمنح سان جرمان فوزه الرابع هذا الموسم (مقابل خسارة واحدة)، وانفراداً مؤقتاً بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن رين ونيس وليل وأنجيه. وغاب نيمار (27 عاماً) عن تشكيلة فريقه (الأساسية والاحتياطية) منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته في العودة إلى برشلونة الذي انتقل منه إلى سان جرمان في صيف عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.