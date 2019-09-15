دورتموند يقسو على ليفركوزن في البوندسليغا

المصدر: برلين- وكالات

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه باير ليفركوزن 4 -0 خلال المباراة، التي جمعتهما أمس، في إطار مباريات الجولة الرابعة من البوندسليغا.

و فاز مونشنغلادباخ على مضيفه كولون 1 - 0 وأوغسبورج على آينتراخت فرانكفورت 2 - 1 وفيردر بريمن على يونيون برلين بالنتيجة ذاتها وماينز على هيرتا برلين 2 - 1.

وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير في الدقيقة 28 وماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 50 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ورافاييل جوريرو في الدقيقة 83.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتاً، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس..