السيتي يمنى بخسارته الأولى في الموسم ويتأخر بـ 5 نقاط عن صدارة ليفربول

المصدر: أ ف ب

حقق نوريتش سيتي العائد هذا الموسم الى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مفاجأة كبرى في المرحلة الخامسة السبت، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين 3-2، ما سمح لليفربول بالابتعاد في الصدارة.

وأتى فوز نوريتش بفضل أهداف الاسكتلندي كيني ماكلين (ق18) وتود كانتويل (ق28) والفنلندي تيمو بوكي (ق50)، بينما سجل لسيتي هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (ق45) والإسباني رودري (ق88).

وبهذا الخسارة، وهي الأولى له في الدوري الممتاز منذ يناير 2019 حين سقط أمام نيوكاسل (1-2)، بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني في الترتيب، لكن الفارق بينه والمتصدر ليفربول اتسع الى خمس نقاط، بعد فوز الأخير على نيوكاسل في وقت سابق اليوم 3-1.