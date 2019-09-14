صلاح ومانيه يقودان ليفربول للحفاظ على صدارة البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

قاد المهاجم السنغالي ساديو مانيه فريقه ليفربول السبت للحفاظ على انطلاقته المثالية بهدفين قلبا تأخره أمام ضيفه نيوكاسل، أضاف إليهما المصري محمد صلاح ثالثا لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق ليفربول فوزه الخامس في خمس مباريات هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة الى 15 نقطة، ويوسع الفارق عن بطل الموسمين الماضيين وصاحب المركز الثاني حاليا مانشستر سيتي إلى خمس نقاط، قبل خوض الأخير مباراته في وقت لاحق اليوم أمام ضيفه نوريتش.

ورفع كل من مانيه وصلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإنجليزي إلى أربعة. وأعدّ هذا الفوز ليفربول بأفضل طريقة لبدء حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا الثلاثاء على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة.

لكن الفريق الأحمر بدأ مباراته على ملعب أنفيلد بتعثر، وأتاح للهولندي يترو ويلمز افتتاح التسجيل لنيوكاسل (ق7) بتسديدة قوية اخترقت الزاوية اليسرى لمرمى الإسباني أدريان، بعدما راوغ بحركة من القدمين على حافة المنطقة، الظهير الأيمن لليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد.

وقدم الفريقان في مطلع الشوط الأول أداء هجوميا متواضعا.

وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 12 ليرد بتسديدة من خارج المنطقة لأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس التشيكي مارتن دوبرافكا، أتبعها البلجيكي ديفوك أوريجي الذي بدأ أساسيا بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، برأسية ضعيفة (ق24).

لكن المضيف بدّل من أدائه، وحقق التعادل بطريقة شبيهة إلى حد كبير لهدف نيوكاسل، إذ جاء هدف مانيه من أول محاولة للفريق الأحمر بين الخشبات الثلاث، وبتسديدة قوية أيضا من داخل المنطقة.

وتلقى مانيه الكرة عند حافة منطقة الجزاء من الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون، فهيأها لنفسه في ظل ضعف الرقابة الدفاعية، وأودعها قوية في الزاوية المعاكسة لمرمى دوبرافكا (ق28).

وقلب الدولي السنغالي النتيجة في الدقيقة 40 لصالح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، بتسجيل هدف ثانٍ بعد كرة قطعها فيرمينو في منتصف ملعب نيوكاسل، ومررها متقنة خلف المدافعين الى مانيه. ومع تقدم دوبرافكا للحد من الخطورة، ارتدت الكرة من الخلف بعد احتكاكها بالحارس والمهاجم، تابعها الأخير سهلة في المرمى الخالي.

وأتى الهدف بعد دقائق معدودة على دخول فيرمينو في تغيير اضطراري، بدلا من أوريجي الذي بدا أنه أصيب على مستوى الكاحل الأيسر.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات، ومنها تسديدة للهولندي جورجينيو فينالدوم من داخل منطقة نيوكاسل فوق العارضة (ق49)، رد عليها الضيوف بتسديدة مماثلة للسويدي إميل كرافث (ق55).

ومالت الأفضلية لصالح ليفربول في الوقت المتبقي، وهدد نيوكاسل بأكثر من محاولة تصدى لها دوبرافكا، ومنها تسديدة قوية لألكسندر-أرنولد (ق56)، ورأسية لفيرمينو أوقفها على دفعتين (ق61)، ومحاولة قريبة من روبرتسون (ق63).

لكن صلابة دوبرافكا اخترقت في الدقيقة 72، حين تمكن صلاح من تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي بدأ خارج المنطقة بتمريرة بالكعب من فيرمينو، أودع في نهايته الكرة على يسار الحارس من مسافة قريبة.

وكاد صلاح يسجل هدفه الثاني، لكن دوبرافكا تدخل مجددا وأبعد محاولته القريبة، والتي جاءت أيضا بعد تمريرة بالكعب من فيرمينو (ق87).

وحرمت راية التسلل مانيه الـ"هاتريك"، إذ ألغت هدفا له قبل دقيقتين من صافرة النهاية لوجود تسلل على فيرمينو صاحب التمريرة الحاسمة.