بنزيمة يقود ريال مدريد لفوزه الأول على ليفانتي

المصدر: أ ف ب

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى انتصاره الأول هذا الموسم على ملعب "سانتياغو برنابيو" عندما سجل ثنائية في الفوز على ضيفه ليفانتي 3-2 السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت الظهور الرسمي الأول للبلجيكي إدين هازار مع النادي الملكي.

وسجل بنزيمة ثنائيته في الدقيقتين 25 و31 قبل أن يعزز البرازيلي كاسيميرو بالهدف الثالث (40)، فيما سجل بورخا مايورال (49) وغونثالو ميليرو (75) هدفي ليفانتي.

ورفع بنزيمة غلته من الأهداف إلى أربعة هذا الموسم فتصدر لائحة الهدافين، علما بأنه تسعة أهداف من الـ12 الأخيرة لريال مدريد في برنابيو.

وعاد النادي الملكي إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين أمام ضيفه بلد الوليد ومضيفه فياريال، فحقق الفوز الثاني بعد أول على مضيفه سلتا فيغو في المرحلة الأولى وارتقى إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جاره أتلتيكو المتصدر والذي يحل ضيفا على ريال سوسييداد لاحقا.

وهو الفوز الأول لريال على ليفانتي في سانتياغو برنابيو منذ موسمين حيث تعادل 1-1 موسم 2017-2018، وخسر 1-2 الموسم الماضي.

