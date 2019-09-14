صلاح ينفي خلافه مع ماني بفيديو ساخر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

في لفتة جميلة ومعبرة أكد النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على عمق العلاقة التي تربطه بزميله في الفريق ساديو ماني بطريقة طريفة وملفتة بعد الأزمة التي اشتعل لهيبها عقب استبدال ماني في مباراة الريدز مع بيرنلي في الدقائق الأخيرة من المباراة وخروج الأخير عن شعوره بسبب عدم تمرير صلاح له إحدى الكرات حيث كان ماني في وضعية أفضل.

جاء ذلك من خلا فيديو نشرة صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل لقاء ضيفه نيوكاسل مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويظهر الفيديو، "مو صلاح" في عناق افتراضي مع زميله السنغالي ساديو ماني في فيديو ساخر، يؤكد من خلاله اللاعب المصري، عدم وجود أي خلاف بينه وبين ماني.

وكانت قد انتشرت أنباء عن وجود خلاف بين النجمين، بعد غضب النجم السنغالى في لقاء الريدز الأخير أمام بيرنلي.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي.