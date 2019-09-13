مودريتش ينضم إلى لائحة المصابين في ريال مدريد

المصدر: مدريد- وكالات

انضم صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش إلى لائحة المصابين في فريقه ريال مدريد الإسباني، الذي سيفتقد خدمات أفضل لاعب في العالم لعام 2018 لفترة يتوقع أن تمتد لنحو أسبوعين، بسبب إصابة تعرض لها في مباريات الأجندة الدولية «فيفا داي».

وأعلن ريال مدريد أمس، تعرض مودريتش للإصابة في عضلات فخذه الأيمن، كاشفاً في بيان «بعد الفحوص التي خضع لها اليوم لاعبنا لوكا مودريتش من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في مقرب ساقه اليمنى. سنقوم بتقييم عملية تعافيه».

ولم يكشف ريال المدة التي يحتاجها الكرواتي (34 عاماً) من أجل التعافي، لكن وسائل إعلام إسبانية كشفت أنه سيبتعد قرابة 15 يوماً، ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الأربعاء المقبل ضد باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم الكرواتي إلى لائحة المصابين في فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والتي تضم حالياً أسماء عدة، أبرزها البلجيكي إدين هازار، إيسكو، الكولومبي خاميس رودريغيز، ماركو أسنسيو والصربي لوكا يوفيتش.

وينطلق الدوري الإسباني اليوم، حيث يفتتح أتلتيك بلباو المرحلة الرابعة ساعياً لانتزاع الصدارة مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على مايوركا، واستهل أتلتيك بلباو الموسم بمفاجأة مدوية عندما تغلب على ضيفه برشلونة حامل اللقب 1-صفر، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي 1-1 ثم يفوز على ريال سوسييداد 2-صفر، ليتقاسم المركز الثاني مع إشبيلية بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويأمل أتلتيك بلباو باستغلال المعنويات المهزوزة لمايوركا العائد مجدداً إلى دوري الأضواء، بعد خسارتين متتاليتين، وبالتالي الارتقاء إلى المركز الأول بانتظار رحلة أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسييداد غداً. ويلعب غداً أيضاً القطبان ريال مدريد وبرشلونة أمام ضيفيهما ليفانتي الرابع وفالنسيا العاشر على التوالي.

ويطمح كل من ريال مدريد وبرشلونة إلى استعادة التوازن بعد البداية المخيبة لهما، وسيحل فالنسيا ضيفاً في «كامب نو» بقيادة مدربه الجديد ألبير سيلاديس خليفة مارسيلينو غارسيا، الذي أقيل من منصبه، أول من أمس.