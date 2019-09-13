أنشيلوتي غاضب بسبب «غرف ملابس» ملعب نابولي

المصدر: ميلانو - أ ف ب

وجّه المدرب كارلو أنشيلوتي انتقادات لاذعة لأعمال تأهيل تجرى على غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو، التابع لفريقه نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل أيام من استضافته بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي، في انطلاق منافسات دوري الأبطال.

وخاض نابولي مباراتيه الأوليين في الموسم الجديد للدوري الإيطالي خارج ملعبه المملوك من السلطات البلدية في نابولي، نظراً لأعمال التأهيل في الملعب، الذي يعود تاريخ تدشينه إلى عام 1959.

وقال أنشيلوتي، بحسب ما نقل عنه موقع النادي «لقد رأيت الوضع في غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو. لا أجد الكلمات لوصفه».

وأضاف «أنا غاضب من الأخطاء، وعدم كفاءة أولئك الذين أوكل إليهم تنفيذ هذه الأعمال»، قبل استضافة الملعب سمبدوريا غداً في المرحلة الثالثة من الدوري المحلي، وليفربول الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، والتي تضم أيضاً سالزبورغ النمساوي وجنك البلجيكي.

وتساءل أنشيلوتي عما إذا كانت أعمال التأهيل ستنجز في الوقت الكافي، قائلاً «خلال شهرين يمكن بناء منزل، لكنهم لم يتمكنوا من إنجاز تأهيل غرف الملابس! أين نقوم بالتبديل قبل اللعب مع سمبدوريا وليفربول؟».