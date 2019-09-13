انطلاق المرحلة الخامسة للدوري الفرنسي الليلة

المصدر: باريس - أ ف ب

يأمل كل من ليون وليل استغلال مباراتيهما اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، من أجل التحضير بأفضل طريقة لما ينتظرهما الثلاثاء في مستهل مشوارهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليون وليل مباراتيهما اليوم ضد أميان وأنجيه بمعنويات مهزوزة، إذ يعاني الفريقان في مستهل الموسم الجديد من «ليغ 1»، حيث فشل الأول في تحقيق الفوز خلال المرحلتين الماضيتين قبل عطلة المباريات الدولية، فيما خسر الثاني مباراتين من الأربع التي لعبها حتى الآن.

وبعد أن استهل الموسم بفوزين كاسحين على موناكو وأنجيه، خسر ليون أمام مونبلييه ثم تعادل مع بوردو، لكن رغم ذلك لا يتخلف سوى بفارق نقطتين عن خصمه باريس سان جرمان الذي يتواجه غداً مع ضيفه ستراستبورغ بغياب مرجح لقوته الهجومية الضاربة للإصابة.

وسيكون ليون الجمعة أمام اختبار أسهل من ليل، إذ إن مضيفه أميان يقبع في المركز الثامن عشر، بينما ليل لم يفز على أنجيه سوى مرة واحدة فقط من أصل ثماني جمعتهما في الدوري منذ عودة الأخير إلى الدرجة الأولى عام 2015.

ويخوض الفريقان اختباري اليوم وتركيزهما منصب على ما ينتظرهما الثلاثاء، إذ يبدأ ليون مشواره في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا على أرضه ضد زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما سيكون ليل أمام مواجهة أصعب بكثير خارج ملعبه ضد أياكس أمستردام الهولندي.