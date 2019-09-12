ماذا قال ميسي عن نيمار وبويول وزوجته أنتونيلا؟

المصدر: البيان الالكتروني

أجرت صحيفة "سبورت" الرياضة الإسبانية مقابلة حصرية مع النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي في المدينة الرياضية بمدينة برشلونة دامت لأكثر من نصف ساعة.

وقال ميسي في المقابلة، التي ستنشر اليوم، إن برشلونة هو بيته ولا يريد الانتقال من هناك، بل يريد الفوز والنجاح مع هذا النادي فقط، بحسب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على تويتر.

وعن فشل صفقة انتداب نيمار من باريس سان جيرمان، قال ميسي: بصراحة كنت أريد أن يعود نيمار إلى برشلونة، ولا أعرف إذا فعل برشلونة كل شيء ممكن من أجل عودته، ولكن التفاوض مع نادي باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل، مضيفاً أنه على المستوى الرياضي، يعد نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم ومعه كان النادي متقدما خطوة على مُستوى الرعاة وحقوق الصور.

وعلق ميسي على عدم إتمام الصفقة، بقوله: لا أشعر بخيبة آمل لعدم قدوم نيمار، لدينا فريق رائع ويمكنه الفوز بكل شيء حتى بدون نيمار، مؤكدا أنه لم يطلب أبداً التوقيع مع نيمار، قائلاً قدمنا رأينا فقط

وشدد ميسي على أنه من الجيد أن يكون لدى النادي الاستقرار وليس الكثير من التغييرات على الهيكل الرياضي، لافتا إلى لن بويول سيكون مثاليا لمنصب السكرتير الفني في النادي.

أما عن زوجته انتونيلا، فأكد ميسي بأنها هي كل شيء بالنسبة له، قائلاً: انتونيلا هيّ كُل شيء بالنسبة لي، زوجة مذهلة، تعرف دائماً كيف تغيّر مزاجي وبخاصةً عندما أكون في لحظات سيئة.