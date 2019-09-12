شاهد.. الخطاب الحماسي لـ مارادونا في لاعبيه

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بدأ الأرجنتيني دييغو مارادونا مدرب الوصل السابق مهمته مدرباً لفريق خيمناسيا لا بلاتا، وظهر الأسطورة في فيديو على موقعه بالانستغرام وهو يبث الحماس في لاعبيه بطريقته الخاصة ويحثهم على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وتم تقديم مارادونا (58 عاما) مدربا لفريق خيمناسيا لوسائل الإعلام والجماهير، الأحد الماضي، وسط حضور 24 ألف مشجع.

ويحتل خيمناسيا لا بلاتا المركز الأخير في الدوري الأرجنتيني، حيث حصد نقطة واحدة فقط من خمس مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم..