منتخب "الأسود الثلاثة" يتفادى مفاجآت كوسوفو

المصدر: وكالات

استمر تقدم إنجلترا صوب نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 لكن ليس بالطريقة التي كانت متوقعة بعد الفوز 5-3 على منتخب كوسوفو الشجاع في مباراة مثيرة بالمجموعة الأولى للتصفيات باستاد سانت ماريز اليوم الثلاثاء.

ومنح فالون بريشا التقدم لكوسوفو، التي تحتل المركز 120 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا)، بعد مرور 35 ثانية لكن إنجلترا ردت عقب سبع دقائق أخرى بضربة رأس من رحيم سترلينج وأنهى الفريق صاحب الأرض الشوط الأول وهو متقدم 5-1 بعد هدفين آخرين من الشاب جيدون سانشو.

لكن كوسوفو، التي كانت قبل المباراة تحتل المركز الثاني في المجموعة على نحو مفاجئ بفارق نقطة واحدة فقط عن إنجلترا، لم تكن مستعدة لإنهاء أكبر مواجهة في تاريخها القصير في كرة القدم بهدوء وكشفت نقاط ضعف مقلقة في دفاع المنتخب الإنجليزي.

وفي غضون عشر دقائق من الشوط الثاني سجلت كوسوفو هدفين عن طريق بريشا وفيدات موريكي من ركلة جزاء لتترك جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي في صدمة.

وأضاع هاري كين، الذي سجل هدف إنجلترا الثاني، ركلة جزاء أنقذها الحارس أريانت موريتش ثم سدد سترلينج في القائم لكن كوسوفو واصلت الهجوم حتى صفارة النهاية واقترب برسانت سيلينا من تقليص النتيجة إلى 5-4.

وتتصدر إنجلترا، التي استقبلت ثلاثة أهداف بملعبها لأول مرة منذ 2012، المجموعة برصيد 12 نقطة بعد أن سجلت 19 هدفا في أربع مباريات. وتراجعت كوسوفو إلى المركز الثالث ولديها ثماني نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جمهورية التشيك التي انتصرت 3-صفر خارج ملعبها على الجبل الأسود.

ورغم هزيمتها ما زالت فرص كوسوفو، التي لم تخسر في 15 مباراة متتالية قبل مواجهة إنجلترا، واقعية في التأهل لنهائيات أول بطولة في تاريخها بعد أربع سنوات فقط من حصولها على الاعتماد الدولي من الفيفا.

وحذر ساوثجيت قبل المباراة من خطورة كوسوفو واستغرق الأمر 35 ثانية فقط ليتحقق ما كان يخشاه، رغم أن الهدف الذي استقبله المنتخب الإنجليزي جاء نتيجة خطأ كارثي من مايكل كين مدافع إنجلترا.

ومرر مدافع إيفرتون كرة عادية بدون أن ينظر حوله أمام منطقة الجزاء وقبل موريكي الهدية واقتنص الكرة ومرر إلى بريشا الذي وضعها في الشباك من فوق الحارس جوردان بيكفورد.

وكان الهدف بمثابة شرارة انطلاق الشوط الأول الرائع الذي قدم فيه المنتخب الإنجليزي أداء هجوميا فتاكا.

عادل أصحاب الأرض النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة حيث عوض كين الخطأ الذي ارتكبه عندما لمس الكرة برأسه من ركلة ركنية نفذها روس باركلي لتصل إلى سترلينج ليسجل بسهولة محرزا هدفه السادس في أربع مباريات بتصفيات بطولة أوروبا 2020.

وبينما تعين على المنتخب الإنجليزي في الكثير من المرات مواجهة دفاعات متكتلة، استمتع هذه المرة بالمساحات الشاسعة على طرفي الملعب التي تركها منتخب كوسوفو صاحب العقلية الهجومية.

وبعد 19 دقيقة تجاوز سترلينج رقيبه عند خط منتصف الملعب، وانطلق للأمام ومرر إلى كين الذي سدد من أسفل جسد الحارس موريتش.

وكان منتخب كوسوفو لا يزال في أجواء المباراة لكنه بدأ في التراجع مع تسجيل إنجلترا ثلاثة أهداف في سبع دقائق.

واستشاط المدرب برنارد كالانديس غضبا من السماح باستمرار اللعب في الدقيقة 38 في ظل إصابة أحد لاعبي كوسوفو وزاد غضبه حين وضع مرجيم فويفودا، الذي أضاع قبل لحظات فرصة خطيرة، الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد تمريرة عرضية منخفضة من سانشو.

وانطلق سترلينغ بعد ذلك مرتين في سرعة بالغة ليصنع أول هدفين دوليين لسانشو لاعب بروسيا دورتموند.

وكان يمكن التماس العذر لمنتخب كوسوفو إذا تراجع للدفاع في الشوط الثاني في محاولة لعدم زيادة النتيجة لكن ذلك لم يبد أنه من سمات فريق المدرب كالانديس.

ففي الدقيقة 49 وصلت تمريرة موريكي إلى بريشا الذي سيطر على الكرة بلمسة رشيقة قبل أن يضعها في شباك بيكفورد وبعد ست دقائق لاحقة سجل موريكي من ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة عقب التحام مع هاري مجواير ليمنح كوسوفو الأمل في انتفاضة مذهلة.

ولم يكن المنتخب الإنجليزي مسيطرا بشكل كامل في أي وقت لكن كين أهدر فرصة تهدئة أعصاب الجماهير عندما توقع موريتش طريقة تسديده لركلة الجزاء وقفز إلى الجانب الأيمن لينقذ الكرة جيدا، وحول بعدها حارس نوتنجهام فورست تسديدة سترلينج إلى القائم.