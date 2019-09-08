طاقم تحكيم إماراتي لتركمانستان وكوريا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة تركمانستان مع كوريا الجنوبية، المقررة الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023، إلى طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة الدكتور عمار الجنيبي ويعاونه أحمد الراشدي وجاسم آل علي، والحكم الرابع عمر آل علي.

ويعتبر عمار الجنيبي واحدا من ابرز قضاة الملاعب، وظهر بمستوى متميز خلال إداراته للعديد من المباريات الدولية والمحلية التي أسندت إليه خلال الفترة الماضية.ويغادر الطاقم الإماراتي الدولة اليوم متوجهاً إلى تركمانستان.