الصحافة البرازيلية تسخر من تعيين رونالدينيو سفيراً للسياحة

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

سخرت الصحافة البرازيلية من خبر تعيين البرازيلي رونالدينيو سفيراً للسياحة من قبل المعهد البرازيلي للسياحة والرحلات، ومصدر السخرية أن النجم البرازيلي الدولي السابق لا يملك جواز سفر في الوقت الحالي، بعد أن قررت محكمة في ريو دي جانيرو مصادرة جوازي سفره (يحمل الجواز الإسباني إلى جانب الجواز البرازيلي)، وذلك ضمن قضايا معلقة ضد نجم برشلونة السابق.

وتهدف الخطوة إلى مساهمة رونالدينيو في تشجيع السياح على القدوم إلى ريو دي جانيرو بشكل خاص، ونشر فيديوهات عن السياحة في البرازيلي بشكل عام، في إطار مسابقة سيمنح الفائز بها رحلة إلى ريو دي جانيرو، إضافة إلى مقابلة شخصية مع رونالدينيو.