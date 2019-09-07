الجبل الأسود يهزم المجر ودياً

المصدر: بودغوريتشا - وكالات

قلب منتخب الجبل الأسود تأخره صفر /‏ 1 أمام ضيفه منتخب المجر، إلى فوز 2 /‏ 1 أول من أمس في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين في إطار استعداداتهما لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتقدم المنتخب المجري مبكراً بهدف حمل توقيع فيليب هولندر في الدقيقة الثانية، لكن نيبويسا كوسوفيتش أحرز هدف التعادل في الدقيقة 32، وتكفل ستيفان ميوجوسا بتسجيل هدف الفوز للجبل الأسود في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ويلعب الجبل الأسود في المجموعة الأولى بالتصفيات، التي تضم إنجلترا والتشيك وكوسوفو وبلغاريا.

في المقابل، تشارك المجر في المجموعة الخامسة، برفقة سلوفاكيا وكرواتيا وويلز وأذربيجان، ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط.