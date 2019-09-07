«الأسود الثلاثة» يتسلح بالشباب لمواجهة بلغاريا

المصدر: لندن - د ب أ

بعد احتلال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبي، يستأنف منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام منافسين قد لا يكونوا عبئاً حقيقياً بالنسبة للفريق الملقب بـ«الأسود الثلاثة».

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع بلغاريا وكوسوفو ضمن مسيرة الفريق نحو العبور إلى البطولة الأوروبية العام المقبل. وفاز منتخب إنجلترا في أول مباراتين له في التصفيات ونجح في تسجيل عشرة أهداف، وسيكون مرشحاً بقوة للفوز على بلغاريا اليوم على استاد ويمبلي، حيث يتذيل الأخير ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

ويؤكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أهمية المباراتين وهو ما يتضح من سعيه نحو الدفع بكامل قوته الضاربة.

وقال ساوثغيت «مباراتان في التصفيات نرغب في حسمهما. الشيء المهم بالنسبة لنا كل يوم هو العمل كمجموعة من أجل تطوير مستوانا».

وأضاف: «لقد عدنا من كأس العالم ولم نكن سعداء بنتائجنا، كما عدنا من دوري الأمم الأوروبي دون أن نكون سعداء بالشكل الكافي مما قدمناه».

وسيعود اوكسلاد تشامبرلين الذي غاب عن صفوف منتخب إنجلترا في رحلة بلوغ المربع الذهبي لكأس العالم، بعد غياب 18 شهراً، وكان استدعاء تشامبرلين بمثابة مفاجأة للجميع نظراً لأنه بدأ بالكاد يشارك مع فريقه ليفربول.