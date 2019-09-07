10 بطاقات دون أهداف في ودية الأرجنتين وتشيلي

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

خيم التعادل السلبي على مباراة ودية بين الأرجنتين وتشيلي رفع خلالها الحكم 10 بطاقات صفراء بسبب الخشونة الزائدة والاعتراضات المتكررة، وأقيمت على ملعب «ميموريال كوليسييم» في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وافتقدت الأرجنتين في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح أمس، نجمها المصاب ليونيل ميسي، الموقوف ثلاثة أشهر على خلفية انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، هذا بخلاف إصابته الحالية التي منعته من المشاركة مع ناديه برشلونة الإسباني، فيما قرر المدرب ليونيل سكالوني عدم استدعاء مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا.

في المقابل قاد أليكسيس سانشيس المنتقل حديثاً على سبيل الإعارة إلى إنتر الإيطالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوم تشيلي، من دون أن ينجح في فك رموز الدفاع الأرجنتيني.

وتلعب الأرجنتين ودية ثانية أمام المكسيك في سان أنتونيو الثلاثاء المقبل، فيما تحل تشيلي ضيفة على هندوراس.