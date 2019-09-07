فيليكس يخطف الأضواء من رونالدو

المصدر: لشبونة - أ ف ب

خطف المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس «19 عاماً» من القائد والنجم المطلق كريستيانو رونالدو قبل أولى خطواته الدولية مع منتخب بلاده لكرة القدم في مباراة صربيا اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية بتصفيات أوروبا، وتصدر فيليكس خلال الصيف الحالي عناوين الصحف كخامس أغلى صفقة في التاريخ بعد انتقاله من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 126 مليون يورو هذا الصيف، قبل أيام من انتقال الفرنسي غريزمان من برشلونة، كما أصبح فيليكس أغلى لاعب برتغالي، متفوقاً على مواطنه رونالدو.

ونال المهاجم الشاب مباركة رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والذي قال للقناة البرتغالية «تي في آي»: «أكثر ما أتمناه هو أن يتمكن من التألق، وهو لاعب ممتاز لديه الكثير من الإمكانات».